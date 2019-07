Mercoledì 3 luglio 2019 - 12:02

Oscar, Verdone e Garrone tra i membri dell’Academy

Ci sono anche Lady Gaga a Tom Holland

Roma, 3 lug. (askanews) – L’Academy ha pubblicato la lista di 842 nuovi membri che voteranno per l’Oscar 2020. Tra i nomi delle personalità del mondo dello spettacolo invitate a unirsi all’associazione spiccano quelli nostrani: Matteo Garrone, Carlo Verdone, Toni Servillo e Giancarlo Giannini. Raggiunta per la prima volta la parità di genere. La presenza femminile tra i nuovi giurati è arrivata a quota 50%, contro il 25% del 2015 e il 32% del 2019. La percentuale di persone di etnia non bianca è salita al 29%, contro l’8% di soli 4 anni fa e il 16% del 2019. Tra le star di Hollywood, i nomi nuovi vanno da Lady Gaga a Tom Holland, passando per Claire Foy, Alexander Skarsgard ed Elisabeth Moss. Tra gli altri italiani aggiunti alla lista di giurati ci sono il montatore Marco Spoletini, i supervisori degli effetti visivi Francesco Grisi (“Il primo re”), Alessandro Cioffi (“Thor: Ragnarok”) e Gaia Bussolati (“The Greatest Showman”), le produttrici Francesca Cima (“Youth” e “La grande bellezza”) e Donatella Palermo (“Fuocoammare”).