Mercoledì 26 giugno 2019 - 16:55

Musica, Zoo Music Fest: 6-10 agosto Salmo, Calcutta, Carl Brave

A Pescara festival unisce musica indie, rap e nuove tendenze

Roma, 26 giu. (askanews) – Nel cuore della costa adriatica, nella città più giovane d’Abruzzo, nell’area del porto turistico di Pescara, dall’idea di Ventidieci, Alhena Entertainment, M&P Company – tre aziende leader di settore in ambito regionale e nazionale – nasce Zoo Music Fest, un festival che inserisce musica indipendente, rap e tendenze nuove in un unico cartellone. Il 6 agosto in scena Salmo, l’8 Calcutta, il 10 Carl Brave.