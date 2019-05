Lunedì 20 maggio 2019 - 13:52

Dal 14 giugno l’Olbia Film Network, super ospite Alessandro Borghi

La nuova edizione della manifestazione annunciata a Cannes

Roma, 20 mag. (askanews) – Annunciata al Festival di Cannes la nuova edizione dell’Olbia Film Network, la manifestazione cinematografica sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film Commission e dal Comune di Olbia, che quest’anno si terrà dal 14 al 23 giugno. Tra gli ospiti speciali di questa edizione, su tutti spicca Alessandro Borghi.

All’Italian Pavilion dell’Hotel La Barrier Majestic, il direttore artistico Matteo Pianezzi, accompagnato dal direttore commerciale Mauro Addis e dalla festival manager Francesca Vargiu, ha svelato i film dell’Official Competition della sezione corti del Figari Film Fest e qualche anticipazione del programma della manifestazione che si terrà nel capoluogo gallurese. Borghi, attore protagonista di “Suburra”, “Il Primo Re” e della serie tv Sky “I Diavoli” al fianco di Patrick Dempsey, riceverà un premio speciale in occasione di una serata a lui dedicata durante la quale incontrerà il pubblico e presenterà il film “Sulla mia pelle”, racconto delle ultime ore di vita di Stefano Cucchi per cui ha ricevuto il David di Donatello come miglior attore protagonista. Annunciati anche i nomi dei vincitori del Premio Beatrice Bracco ai migliori giovani attori 2019: sono Andrea Carpenzano e Linda Caridi reduci rispettivamente dai successi de “Il campione” di Leonardo D’Agostini, al fianco di Stefano Accorsi e di “Ricordi?” di Valerio Mieli, al fianco di Luca Marinelli.

Una serata verrà dedicata alla Sardegna, con la presentazione del film “Fiore Gemello”, opera seconda della regista Laura Luchetti, interamente girato sull’isola, presentato durante la Festa del Cinema di Roma e vincitore del Premio Fipresci al Festival di Toronto. Nella Official Competition del Figari, al fianco delle sezioni classiche del festival, quest’anno una sezione interamente dedicata al cinema a tematica femminile. Anche la giuria di qualità quest’anno avrà una grossa componente femminile. Già annunciati i nomi di alcune presenze, come quello della regista iraniana membro dell’Oscar Academy Farnoosh Samadi e le attrici Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia Barela. Inoltre, ci sarà Rai Cinema Channel come partner ufficiale dell’evento per il secondo anno consecutivo ed è stato confermato il premio speciale che verrà consegnato al miglior film in concorso. Inoltre, grande attesa per il network e le giornate professionali che vedranno le presenze di produttori e buyers da tutta Europa, fra cui proprio Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo Film, Kimera, France Tv, RTVE e tanti tanti altri.