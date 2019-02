Venerdì 22 febbraio 2019 - 16:45

Esce il nuovo singolo di Mondo Marcio Angeli e Demoni con Mina

Dall'8 marzo il nuovo album del rapper Uomo!

Milano, 22 feb. (askanews) – È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali “Angeli e demoni”, il nuovo singolo di Mondo Marcio, che vede la partecipazione straordinaria di Mina!

A commento del brano Mondo Marcio afferma: «”Angeli e demoni” parla della natura umana, di quello che ci rende forti e deboli allo stesso tempo. Parla di imparare a rialzarsi ogni volta che si cade, più forte. Parla delle nostre insicurezze e dei nostri sogni. Parla delle nostre contraddizioni, che sono ciò che rende unici. Parla di imparare ad accettare i nostri difetti, e a non mostrarci per chi non siamo. Perché in una società che guadagna dalle nostre insicurezze, amare noi stessi è il vero gesto di ribellione».

Il singolo anticipa l’uscita l’8 marzo del nuovo album del rapper “uomo!” e segue la pubblicazione dei precedenti “DDR (Dio Del Rap)”, “Vida Loca” e “Leggenda Urbana”. È possibile pre ordinare il disco al seguente link: https://orcd.co/uomo.

L’album, prodotto da nomi internazionali come Swede di 808 Mafia di Miami (production team che annovera al suo interno nomi come Dj Khaled, Jay Z, Future, Gucci Mane e la produzione della colonna sonora del film “Creed 2”), i producer newyorkesi Muzicheart e Fastlife Beats e lo stesso Mondo Marcio e mixato e masterizzato da Marco Zangirolami, rappresenta una vera e propria celebrazione dell’uomo inteso come essere umano, con i suoi limiti e difetti. Un disco intimo e profondo, in cui Mondo Marcio esplora con rime taglienti e beat killer le mille sfaccettature umane, affrontando tematiche originali e diverse da quelle della scena rap attuale. Una voce fuori dal coro per i folli, i diversi e i sognatori. Il progetto sarà accompagnato, inoltre, dall’apertura di un esclusivo temporary corner targato Mondo Marcio in programma l’8, 9 e 10 marzo alla Key Gallery di Milano (via Borsieri, 12). Mondo Marcio, inoltre, si esibirà nei più importanti club d’Europa con il Rap God Tour (organizzato da Color Sound) in partenza il 1 aprile dal Razzmatazz di Barcellona. Il tour proseguirà, poi, con i seguenti appuntamenti: 2 aprile a Dublino (Whelan’s), 3 aprile a Londra (93 Feet East), 4 aprile ad Amsterdam (Q Factory).

Dopo il tour europeo, Mondo Marcio ritornerà in Italia con due date evento in programma il 10 aprile a Roma (Largo Venue) e il 18 aprile a Milano (Fabrique). Quasi due ore di musica dal vivo con la live band al completo, scenografia mozzafiato e uno show ricco di sorprese!