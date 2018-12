Martedì 11 dicembre 2018 - 17:13

Al Bano: “Vorrei festeggiare il Natale con Romina e Loredana”

"Miei figli in giro per il mondo, sto con chi vuole stare con me"

Roma, 11 dic. (askanews) – “Natale lo trascorrerò a Cellino con mia madre Jolanda che ha 96 anni. Un po’ dei miei figli sono in giro per il mondo e io starò con chi ci vuole stare. Io sono un uomo di pace, cerco di seminare pace anche se non sempre ci riesco. Sarebbe un miracolo se Loredana e Romina volessero festeggiare con me, ma lascio fare agli altri, di certo veti non ne metto”. Così Al Bano rivela, in esclusiva al settimanale Chi (in edicola da mercoledì 12 dicembre) quale sarebbe il regalo più bello per il suo Natale. Un regalo che, rivela il settimanale Chi potrebbe avverarsi. Infatti Loredana Lecciso ha deciso di trascorrere il Natale a Cellino. E Romina? “Giuro che non so cosa abbia deciso, so che prima sarà dalla sorella, mi piacerebbe stare tutti insieme a festeggiare”, risponde Al Bano. “Sono stagionato, vaccinato a qualsiasi evento, per me ogni giorno deve essere Natale, non puoi volere bene a tutti solo una volta all’anno. A Natale si fermano anche i criminali, i bombaroli, le guerre, e allora perché non farlo sempre?”