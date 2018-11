Giovedì 15 novembre 2018 - 16:51

Esce “Urlo sul mondo”, nuovo singolo di Serena De Bari

Il brano è estratto dall'album omonimo della cantante pugliese

Milano, 15 nov. (askanews) – Da venerdì 16 novembre 2018 in radio e su tutte le piattaforme digitali “Urlo sul mondo” (Ontheset/Artist First), nuovo singolo della cantante pugliese Serena De Bari, estratto dal primo disco omonimo “Serena De Bari”.

Prodotto da Luca Venturi, arrangiato da Simone Summa e registrato presso il Metropolis Studio di Milano, Urlo sul mondo è un grido generazionale dal sound forte e potente che apre le porte alle sonorità dell’album.

“Questo brano – sottolinea l’artista – rispecchia la mia personalità al 100%, in primis racchiude un sound che mi rende libera di poter scatenare la mia pazzia sul palco e poi mi fa rivestire un ruolo che io amo follemente, quello della bad girl. Attraverso il testo deciso e la melodia elettronica, racconta l’insofferenza di noi giovani nel sentirci a volte schiavi di una vita fatta di regole e di monotonia e senza preavviso ci induce per pochi minuti a sentirci liberi di poter gridare al mondo tutte le cose che ci sembrano sbagliate”.

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Marco D’Andragora. Presto Serena De Bari presenterà il suo nuovo singolo e il suo album nel “Serena Instore Tour”.

Serena De Bari, 18 anni, di Molfetta, si fa conoscere al grande pubblico quando entra nella scuola di Amici di Maria de Filippi (edizione 2017), conquistando il banco durante una Sfida in cui canta il brano “Urlo Sul Mondo”.

Amici le dà modo di far conoscere le sue canzoni e di mettere in mostra le sue innate capacità artistiche. Serena ama cantare dal vivo e durante i suoi live riesce a creare atmosfere coinvolgenti grazie alla grande padronanza scenica e alla sua capacità interpretativa. A questo proposito afferma: “io vivo la musica perché se non la vivessi non trasmetterei emozioni”.