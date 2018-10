Sabato 27 ottobre 2018 - 16:34

Virzì con “Notti magiche” rende omaggio al grande cinema italiano

Il film che chiude la Festa di Roma nei cinema l'8 novembre

Roma, 27 ott. (askanews) – È un affresco del mondo del grande cinema italiano del passato, fatto con affetto ma anche con il gusto della caricatura, “Notti magiche”, il film di Paolo Virzì che chiude la tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma e che arriverà nelle sale l’8 novembre.

Scritto da Virzì con Francesco Piccolo e Francesca Archibugi, il film è ambientato nel 1990 e racconta l’avventura di tre ragazzi, vincitori del premio Solinas, che sognano il cinema e che a quel mondo e ai suoi protagonisti si avvicinano per la prima volta, scoprendone miseria e nobiltà. Antonino, un siciliano colto e apparentemente integerrimo, Luciano, toscano vitale e sfacciato, Eugenia, rampolla di una famiglia del potere romano, vengono ammessi con benevolenza alla corte di quel circolo leggendario composto da Monicelli, Scola, Age e Scarpelli, Suso Cecchi D’Amico, Lina Wertmuller. Un mondo a cui Virzì si avvicinò da ragazzo quando arrivò dalla Toscana a Roma con il sogno di fare il regista. “Un ragazzo come me, ventenne, li vedeva con il batticuore. – ha affermato Virzì – Nel film c’è la devozione, l’omaggio, ma anche la burla e forse il bisogno di liberarsi per sempre di un’eredità così importante e preziosa”.

Virzì pensava da molti anni a questo film, e ha confessato di aver deciso finalmente di realizzarlo nel giorno del funerale di Ettore Scola. “Con lui se ne erano andati via un po’ tutti. – ha detto il regista – Questo film era un modo per dire grazie ma anche per prenderli in giro, come mi avevano insegnato loro. Dovevo essere irriverente, e ho deciso di ritrarli seducenti e terribili allo stesso tempo”.

Tra i ventenni del film e i grandi autori della commedia emerge anche un conflitto generazionale, lo stesso che anche quei maestri sentivano, secondo Virzì, con i loro predecessori. “Dissimulavano un sentimento di sofferenza perché certa critica li sminuiva rispetto all’arte più seria. – ha detto il regista – Per me erano dei miti ma quando avevi l’opportunità di entrare in quella corte ne scoprivi anche il disincanto e le mille trappole”. Una delle “trappole” del film è sicuramente il personaggio interpretato da Giancarlo Giannini, un produttore spiantato e sbruffone che illude i tre giovani protagonisti, interpretati da Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere.

Giannini ha affermato: “I cineasti come Fellini erano le persone più semplici del mondo e Virzì ha quel carattere: si presenta sul set con il sorriso, anche se malinconico. – ha detto l’attore – E’ un regista che ride e prende in giro in modo ironico quel periodo”.

