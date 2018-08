Venerdì 31 agosto 2018 - 20:05

Anche Ariana Grande e Steve Wonder al funerale di Aretha Franklin

Nel Greater Grace Temple

Roma, 31 ago. (askanews) – Il mondo intero ha reso omaggio ad Aretha Franklin, la regina del Soul i cui funerali sono stati celebrati in diretta streaming con una cerimonia maratona contrassegnata da performance musicali, alla quale sono intervenuti anche Bill Clinton e Hillary Clinton. Nel Greater Grace Temple lo stesso dove nel 2005 si svolsero le esequie dell’attivista dei diritti civili Rosa Parks, tantissime celebrità e gente comune all’interno ed all’esterno del Tempio. Tutti per rendere omaggio a “una donna di colore in un mondo di uomini bianchi”, come ha sottolineato il reverendo attivista Al Sharpton che ha letto anche una lettera mandata dalla famiglia Obama impossibilitata a partecipare ai funerali. Un messaggio di saluto e’ arrivato anche dall’ex presidente George W. Bush, che nel 2005 le conferi’ la medal of freedom, il piu’ alto riconoscimento civile riconosciuto negli Stati Uniti. Tanti i contributi musicali. Ariana Grande ha cantato ‘(You Make Me Feel Like) A Natural Woman’. Ad esibirsi anche l’amico Steve Wonder. Il feretro con le spoglie della cantante, vestita con un abito lungo dorato e scarpe con tacchi e lustrini, è arrivato in chiesa in una cadillac LaSallebianca del 1940. Il sindaco di Detroit Mike Duggan ha anche annunciato che il Chen Park sara’ rinominato ‘Aretha Franklin Park’