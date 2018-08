Giovedì 30 agosto 2018 - 16:16

Morto Costa Gavras, ma invece era una fake news

Diffusa da un falso profilo del ministero della Cultura

Roma, 30 ago. (askanews) – Una fake news che ha fatto il giro del mondo in pochi minuti. E’ la morte dell’85enne regista greco-francese Costa Gavras annunciata dal ministro della Cultura greco Myrsini Zorbadal e poi smentita dallo stesso ministero secondo il quale l’account a nome della ministra, che dava la notizia, è un falso.

Costa Gavras ha smentito in prima persona alla televisione pubblica greca Ert la propria morte. “E’ stato uno scherzo di cattivo gusto” ha detto l’85enne regista, Oscar per il miglior film straniero per “Z – L’orgia del potere” del 1969, dedicato alla dittatura dei Colonnelli in Grecia.