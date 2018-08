Mercoledì 29 agosto 2018 - 16:46

Redgrave: governi europei perso senso della realtà

"Quello inglese fa cose di cui si dovrebbe vergognare"

Venezia, 29 ago. (askanews) – “Tutti i governi d’Europa, sto cercando di non dire parolacce perché sento una rabbia dentro, hanno perso ogni comprensione della realtà nel mondo, hanno perso ogni senso di cose reali per la gente, quindi non possono pensare a cosa significhi essere profugo o una donna che perde il figlio nel mare”. Vanessa Redgrave, che stasera verrà premiata con il Leone d’Oro alla Carriera alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia, non si è sottratta da intervenire sui temi di attualità che piu le stanno a cuore, nel corso della conferenza stampa in cui è stata applauditissima. “Vediamo – ha aggiunto in un italiano corretto e appassionato – come in Italia continuano ad esserci paesi distrutti dai terremoti non ancora ricostruiti”.

Poi l’attrice è tornata sull’immigrazione ricordando i tempi in cui gli inglesi avevano bisogno di lavoratori giamaicani che sottopagavano. “Anche gli inglesi, i miei connazionali, sono arrabbiati perché finalmente hanno capito che il nostro governo non capisce niente, che rompe la legge, che fa delle cose di cui un essere umano dovrebbe vergognarsi”. Vanessa Redgrave è tornata a parlare del suo rifiuto di ricevere l’onorificenza britannica Mbe, sottolineando che il rifiuto era rivolto all’allora governo inglese guidato dal primo ministro Tony Blair.

“Io non sono contro la famiglia reale inglese – ha spiegato l’attrice – che fa cose molto buone. Rispetto il principe Charles ma i media hanno molte responsabilità. Voglio puntualizzare che non è la Regina che dà onorificenze ma è il governo. Non rifiuterei una onorificenza dall regina ma non accetterei nessuna onorificenza dal primo ministro Blair che ha mentito gravemente al Paese sulla guerra in Iraq”.