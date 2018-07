Sabato 28 luglio 2018 - 16:36

Naomi Campbell in vacanza in Puglia, scompiglio all’aeroporto

Foto, autografi per la Venere Nera poi salita su un'auto

Roma, 28 lug. (askanews) – Scompiglio in Puglia per l’arrivo di Naomi Campbell giunta in mattinata sabato 28 luglio in Puglia con un volo atterrato all’aeroporto di Bari-Palese poco dopo le 10:30, proveniente da Londra. La top model è stata riconosciuta da alcuni turisti con un look sportivo total black e un soprabito traforato, non si è mai messa in posa per farsi fotografare, né è stato possibile fare selfie con lei, ma ha accettato di firmare qualche autografo. Ad attenderla un’auto con i vetri scuri che l’ha trasportata in un resort.