Martedì 15 maggio 2018 - 13:20

We Will Rock You, riparte ad ottobre il tour

Il 16 maggio iniziano le audizioni per il nuovo cast

Roma, 15 mag. (askanews) – Svelate le prime date di We Will Rock You, lo spettacolo con i più grandi successi dei Queen e tra i musical più rappresentati al mondo. Dopo il grande successo del 2009 e 2010, il tour riparte ad ottobre per una nuova stagione nel nostro Paese. Queste le prime città annunciate: Bologna (dal 7 al 9 dicembre, Europa Auditorium), Montecatini (22 dicembre, Teatro Verdi), Bergamo (18 gennaio, Palacreberg), Milano (dal 1 al 17 febbraio, Teatro Ciak), Genova (dal 21 al 23 febbraio, Politeama), Reggio Calabria (8 marzo, Teatro Cilea), Catanzaro (9 marzo, Teatro Politeama), Bari (16 e 17 marzo, Teatro Team), Firenze (dal 22 al 24 marzo, Teatro Verdi).

Non si tratta di una replica del precedente spettacolo ma di una nuovissima produzione concepita appositamente per il nostro Paese da Claudio Trotta per Barley Arts. Pur mantenendo la storia, i personaggi e le musiche originali, che verranno eseguite dal vivo, questo è un nuovo allestimento, attento a sottolineare l’aspetto politico, attuale e visionario alla base del musical e completamente rinnovato sotto ogni aspetto: dalla Regia, affidata al candidato Lawrence Olivier Award Tim Luscombe, alla Scenografia concepita da Colin Mayes, fino alle Coreografie curate da Gail Richardson. La Direzione Artistica è affidata a Valentina Ferrari, già confermata nel ruolo di ‘Killer Queen’, mentre Riccardo Di Paola è alla Direzione Musicale e Cristina Trotta il produttore esecutivo.

Anche il cast sarà totalmente rinnovato: il 16 maggio inizieranno a Milano le audizioni per selezionare gli attori, i musicisti e il corpo di ballo. Tutti i dettagli e le informazioni su come candidarsi sono disponibili al sito www.wewillrockyou-themusical.it.