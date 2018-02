Venerdì 16 febbraio 2018 - 17:23

Fonoprint e Fico Eataly World, al via la collaborazione

La buona musica e il buon cibo si sposano a Bologna

Roma, 16 feb. (askanews) – FONOPRINT, storico studio di registrazione bolognese dove hanno inciso artisti come Vasco Rossi, Lucio Dalla, Francesco Guccini, Laura Pausini, Gianni Morandi, Zucchero, oggi anche etichetta discografica, e FICO EATALY WORLD, il più grande Parco Agroalimentare del Mondo, insieme per eventi unici.

L’arte della buona musica e l’arte del buon cibo s’incontrano a Bologna su un terreno comune nel nome dell’intrattenimento di qualità e dell’eccellenza italiana.

Fico Eataly World, la Fabbrica italiana contadina, è il maxi-parco dedicato al settore agroalimentare progettato da Eataly e racchiude in un’unica casa la tradizione locale, la cultura del cibo di alta qualità e le competenze delle persone che da sempre lavorano nelle filiere agroalimentari. Proprio per lo spirito che lo contraddistingue è il luogo ideale dove scoprire sempre cose nuove e grazie alla collaborazione con Fonoprint ecco che diventa anche “Fabbrica della musica”. Una sinergia volta a mettere in luce le eccellenze della musica italiana con un occhio di riguardo per il cantautorato.

Nell’Arena Centrale di Fico Eataly Word il giovedì e il sabato sera si esibiranno giovani musicisti, band emergenti di grande interesse ma anche artisti già consolidati come Giovanni Caccamo, Germano Bonaveri, Roberto Drovandi, IFL, Angela Finotello, Antonio “Rigo” Righetti e altri ancora.

Il pubblico che interverrà a questi appuntamenti, oltre vedere dal vivo alcuni dei protagonisti più interessanti del panorama musicale italiano potrà gustare le prelibatezze del buon cibo made in italy grazie ad una formula “Cena & Concerto”.

Il tutto comincerà sabato 17 febbraio a partire dalle ore 19.00 con i Black Ball Bogie, spumeggiante trio compost da pianoforte, contrabbasso e batteria che per l’occasione proporrà un repertorio di Boogie Woogie e Rock n’Roll.