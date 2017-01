Ue, finanziamenti per 218 mln a 1.200 ricercatori di punta

Roma, 27 gen. (askanews) - Sono quasi 1.200 i ricercatori di eccellenza che beneficeranno dei finanziamenti, per un importo complessivo di 218 milioni di euro, erogati dalla Commissione europea in relazione al bando di gara lanciato lo scorso anno per ricerca post-dottorale nell'ambito delle Azioni Marie-Sk?odowska-Curie (MSCA), nel quadro del programma UE Orizzonte 2020. Finanziamenti che vanno a sostenere ricercatori in grado di avere un grande impatto sulla società e sull'economia.

Anche se non sono disponibili risorse sufficienti per finanziare tutte le candidature di punta, per la prima volta - segnala la Commissione - anche le candidature per Borse di studio individuali (IF) che, pur non rientrando nei progetti finanziati, hanno ottenuto un punteggio pari o superiore all'85%, riceveranno un marchio di eccellenza.

Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport Tibor Navracsics ha dichiarato: "È meraviglioso riconoscere il grande potenziale e talento di centinaia di ricercatori di talento che operano su scala internazionale. I progetti su cui lavorano contribuiranno ad affrontare le principali sfide che devono affrontare le nostre società. Per la prima volta diamo un riconoscimento anche ai ricercatori che solo per un soffio non hanno raggiunto il punteggio necessario per il finanziamento, attribuendo loro un marchio di eccellenza. Potranno farlo valere nel futuro sviluppo della propria carriera, oltre che per candidarsi a finanziamenti provenienti da altre fonti".

Nel novembre 2016 le azioni MSCA hanno celebrato 20 anni di attività tesa a premiare l'eccellenza tramite il sostegno alle risorse umane impegnate sul fronte della ricerca e dell'innovazione.