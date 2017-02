Spazio, satellite SGDC pronto per invio a base di lancio Kourou

Roma, 3 feb. (askanews) - Il satellite SGDC (Geostationary Defence and Strategic Communications Satellite), ad uso duale realizzato per il governo brasiliano da Thales Alenia Space - joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33% - è pronto per essere consegnato alla rampa di lancio di Kourou, in Guyana francese, da dove sarà lanciato il prossimo Marzo a bordo di un razzo Ariane 5.

Thales Alenia Space - spiega una nota - ha siglato il contratto per la realizzazione del satellite SGDC con Visiona (joint venture tra Embraer e Telabras ) alla fine di 2013. Questo programma riveste un ruolo chiave nel piano di sviluppo spaziale dell'Agenzia Spaziale Brasiliana (AEB), e rispetta, al contempo, gli indirizzi strategici del ministero della difesa. Il progetto si pone due obiettivi fondamentali:l'implementazione di un sistema di comunicazione sicuro satellitare per la Difesa e per il governo brasiliano e il supporto dello sviluppo del Piano nazionale di banda larga - National Broadband Plan (PNBL), coordinato da Telebras in qualità di operatore che mira a ridurre il divario digitale del Paese. Il programma SGDC è parte integrante della strategia del Brasile di rafforzare la propria autonomia e sovranità.

L'Agenzia Spaziale brasiliana e Thales Alenia Space hanno siglato anche un Memorandum di intesa (MoU) relativo a un ambizioso programma di trasferimento di tecnologia, progettato per supportare lo sviluppo del programma spaziale brasiliano. La partnership vincente tra Thales Alenia Space e il Brasile ha portato ottimi risultati. Thales Alenia Space ha costituito una sua unità nel parco tecnologico di San José dos Campos in Brasile, per lavorare in stretta collaborazione con i suoi clienti e partner locali. Ha poi raggiunto il suo obiettivo in merito al trasferimento di competenze: circa 30 ingegneri brasiliani, infatti, sono stati formati in tutte le tecniche di ingegneria spaziale, supervisionati da team di programma di Thales Alenia Space. E sono in corso altri contratti per il trasferimento di competenze con altre industrie brasiliane che permetteranno alle aziende brasiliane di essere coinvolte nei progetti spaziali futuri.

Thales Alenia Space è responsabile della realizzazione del satellite basato sulla piattaforma Spacebus 4000, della formazione approfondita per gli operatori brasiliani, del posizionamento orbitale, collaudo di accettazione in orbita e supporto operativo, oltre che di un segmento di terra completo per controllo satellite e missione. In particolare in Italia è stata sviluppata la stazione GBB (Ground Military Base band) per il trasferimento dei comandi da terra a bordo e la ricezione a terra dei dati telemetrici, oltre alla fornitura delle componenti di bordo del Sottosistema di telemetria, Tracking e Comando, e le unità relative ai trasmettitori e trasponder.

Telespazio, joint venture tra Leonardo 67% e Thales 33%, ha supportato Thales Alenia Space nell'installazione, configurazione e messa in servizio delle antenne da 13 metri per le attività di TT&C (Telemetry, Tracking and Control) e dei Centri di controllo a Brasilia e Rio de Janeiro. Il Centro Spaziale del Fucino di Telespazio gestirà le attività di messa in orbita del satellite.