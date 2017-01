Spazio, Pasquali: strategia Ue premessa solido sviluppo attività

Roma, 24 gen. (askanews) - "La strategia spaziale europea annunciata nel 2016 dalla Commissione Europea costituisce la premessa per un solido sviluppo delle attività spaziali nel nostro continente".

Così Luigi Pasquali, direttore del Settore Spazio di Leonardo e Ceo di Telespazio, nel corso del suo intervento alla conferenza sulla politica spaziale europea, promossa dalla Commissione Europea, in corso a Bruxelles.

"L'industria europea - ha detto Pasquali - è stata chiamata a contribuire alla definizione della Strategia, vedendo così pienamente riconosciuto il proprio ruolo di stakeholder; ci aspettiamo che questo avvenga anche nella fase della 'delivery' della strategia stessa. In questo quadro Leonardo, con la sua ampia gamma di attività in ambito spaziale, rappresenta - ha sottolineato il Ceo di Telespazio - uno dei player di riferimento in Europa, ed è in grado di cogliere in modo efficace le opportunità offerte sia dallo sviluppo della Space Economy che dalle nuove tendenze tecnologiche e dai nuovi modelli di business che stanno emergendo nel quadro del cosiddetto New Space".