Spazio, Pasquali: Leonardo pronta a cogliere opportunità sviluppo

Roma, 24 gen. (askanews) - La Conferenza sulla politica spaziale organizzata dalla Commissione europea, che ha preso il via oggi a Bruxelles "rappresenta un importante momento di confronto tra i principali attori del settore spaziale sulla strategia spaziale lanciata proprio dalla Commissione europea lo scorso ottobre, un passaggio importante che definisce i principi generali della politica di settore e indica la direzione in cui muoversi. Ora occorre concentrarsi sul percorso che resta da fare, sullo sviluppo dei programmi, sulla pianificazione finanziaria, sul coinvolgimento dell'industria nella fase di delivery della strategia stessa".

E' quanto osserva Luigi Pasquali, Ceo di Telespazio e direttore del Settore Spazio di Leonardo, raggiunto da askanews a Bruxelles dove è impegnato nei lavori della prima giornata della Conferenza intitolata, non a caso, "Space Strategy for Europe: the road ahead".

"Ora - sottolinea Pasquali - è il momento di lavorare per concretizzare, nel miglior modo possibile, la strategia, condivisibile, elaborata dalla Commissione europea. Strategia alla cui definizione ha contribuito anche l'industria che va più che mai coinvolta nella fase di realizzazione. C'è tutto un percorso da fare anche sulla pianificazione tecnologica".

E l'Italia come si colloca nel contesto europeo? "Il nostro Paese - ha sottolineato pasquali - è uno dei pochi ad avere un tessuto industriale completo, che copre tutta la filiera di settore". Dalla realizzazione dei sistemi ai satelliti, alle infrastrutture di terra, ai lanciatori, allo sviluppo delle applicazioni, il downstream a cui si guarda sempre di più per avvicinare lo spazio alle necessità terrestri. L'Italia è presente in tutti i segmenti spaziali.

"In particolare Leonardo, - sottolinea Pasquali - con la sua ampia gamma di attività in ambito spaziale, rappresenta uno dei player di riferimento in Europa, ed è in grado di cogliere in modo efficace le opportunità offerte sia dallo sviluppo della Space Economy che dalle nuove tendenze tecnologiche e dai nuovi modelli di business che stanno emergendo nel quadro del cosiddetto New Space".

"In contesti molto competitivi, nulla va dato per scontato o acquisito - conclude il Ceo di Telespazio - ma con un governo attento, sia nella componente che fa capo all'Agenzia spaziale italiana sia in quella della Space Economy, possiamo dirci pronti a cogliere tutte le opportunità delle nuove sfide spaziali".