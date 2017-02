Avio, Ariane 5 conferma affidabilità nel primo lancio dell'anno

Messi in orbita i satelliti per tlc SKY Brasil-1 e Telkom 3S

Roma, 15 feb. (askanews) - Primo volo del 2017 per il lanciatore Ariane 5 che ha messo correttamente in orbita o satelliti per telecomunicazioni SKY Brasil-1 e Telkom 3S. La missione è partita dal Centro Spaziale europeo di Kourou, in Guyana Francese alle 18.39 ora locale (le 22.39 in Italia).

"Abbiamo cominciato bene il 2017 - ha commentato Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio - il lanciatore Ariane 5 ha portato a termine con la consueta precisione anche la sua 89esima missione. Un successo che conferma l'affidabilità dei lanciatori europei: vorrei ricordare che con questo lancio Ariane 5 ha compiuto 77 missioni senza anomalie, sicuramente un risultato che premia il lavoro di tutto il team e in particolare del personale Avio in Italia, Francia e Guyana francese. L'aver lanciato un satellite brasiliano e uno indonesiano conferma la competitività dei lanciatori europei e il loro successo commerciale anche per quota di mercato a livello mondiale".

SKY Brasil-1 è un satellite dell'operatore AT&T, per il quale Ariane 5 aveva già lanciato SKY México-1 e DIRECTV 15 nel maggio 2015. SKY Brasil-1 è un satellite per trasmissioni televisive ad altissima risoluzione e, posizionato a 43.1° Ovest, coprirà il Brasile.

Telkom 3S è un satellite dell'operatore indonesiano Telekom Indonesia, una compagnia statale indonesiana che fornisce servizi di telecomunicazioni, informazioni media e intrattenimento a tutto l'arcipelago indonesiano. Telekom 3S fornirà servizi televisivi in alta risoluzione, ma anche servizi per la comunicazione mobile e internet.

Avio con i suoi prodotti per la famiglia Ariane è stata presente in tutte le 235 missioni fatte sinora. Per il più grande dei lanciatori della famiglia, l'Ariane 5, la partecipazione di Avio è di circa il 15% e in particolare fornisce i motori a propulsione solida e una turbopompa per la propulsione liquida. Ciascuno dei motori a solido è caricato con circa 237 tonnellate di propellente e sviluppa la spinta necessaria per l'uscita del lanciatore dall'atmosfera, mentre la turbopompa a ossigeno liquido alimenta il motore criogenico Vulcain.