Franceschini:ok proposta 8 per mille per beni culturali zone sisma

Roma, 23 gen. (askanews) - "Condivido pienamente la proposta del Presidente della commissione Ambiente della Camera Ermete Realacci di destinare per dieci anni la quota dell'8 per mille di pertinenza statale al recupero del patrimonio culturale nelle aree colpite dalla lunga catena di eventi sismici cominciata il 24 agosto. Centri storici, musei, chiese, abazie di un'area in cui si è sviluppato l'embrione stesso della civiltà europea devono essere recuperati con un'azione straordinaria mobilitando ingenti energie e ritengo che le risorse statali dell'8 per mille non possano avere destinazione migliore". Lo ha dichiarato il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, sottolineando che in sede governativa "farò mia questa proposto e mi attiverò in questa direzione".