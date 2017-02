Zingaretti visita il Centro educazione motoria della Cri a Roma

Roma, 2 feb. (askanews) - Visita del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, accompagnato da Debora Diodati, presidente di Cri Roma, al Centro Educazione Motoria della Croce Rossa di Roma in via Ramazzini.

La visita avviene all'indomani dell'accreditamento da parte della Regione Lazio a favore della nota struttura che da anni svolge un servizio importante di riabilitazione dedicata all'assistenza di pazienti con lievi, gravi e gravissime disabilità. L'accreditamento ha permesso di dedicare una struttura ai minori, Cem Neuropsichiatria infantile oltre alla storica struttura Cem (sempre a favore di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali).

Il centro è dedicato al recupero e alla riabilitazione di utenti affetti da patologie croniche; in particolare il Cem Neuropsichiatria infantile prevede 25 trattamenti ambulatoriali non residenziali destinati all'abilitazione dei minori, il secondo invece accoglie 45 posti in regime residenziale e 16 posti in regime semiresidenziale, oltre a 30 trattamenti ambulatoriali. Ad accogliere Zingaretti anche il Segretario Generale Cri Flavio Ronzi, che ha avuto un ruolo decisivo in tutto il percorso di accreditamento, quando era alla guida del Comitato romano Cri.