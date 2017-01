Zingaretti: stamattina è evidente, a Roma c'è stata paura

Roma, 18 gen. (askanews) - "A Roma il terremoto lo abbiamo avvertito tutti con le tre scosse della mattinata con epicentro in Abruzzo e quel che è avvenuto è molta paura per la frequenza. E' evidente che c'è stata paura. Credo, perchè confesso che mi sto concentrando molto sulla zona de reatino, che sarà opportuno e i sindaci stanno provvedendo, fare una verifica dei plessi scolastici anche qui in via precauzionale. Quindi la dimensione è doppia: in via precauzionale bisogna rivedere tutto, poi nelle aree più colpite adoperarsi per essere vicini a chi ha più bisogno e che per motivi ovvi è stremato anche dal punto di vista psicologico". A dirlo a Skytg24 il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.