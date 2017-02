Zingaretti-Fabiani: nuovi bandi internazionalizzazione imprese

Roma, 3 feb. (askanews) - 11 milioni di euro destinati a piccole e medie imprese e liberi professionisti per promuovere azioni di cooperazione industriale e commerciale, iniziative promozionali e fieristiche e per fornire servizi specialistici finalizzati a favorire l'export di prodotti e servizi su mercati esteri. A presentare oggi a Roma questa novità il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme all'assessore regionale allo Sviluppo Economico e Attività Produttive, Guido Fabiani.

Si tratta di due nuovi bandi per l'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio per complessivi 11 milioni di euro. Il primo è un avviso pubblico a sportello - "Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio" - da 5 milioni di euro (4 milioni di fondi europei del Por-Fesr 2014-2020 e 1 milione di risorse regionali), rivolto a imprese (e liberi professionisti) che hanno già esperienze di internazionalizzazione e ha come obiettivo quello di concedere contributi a fondo perduto per progetti di internazionalizzazione presentati da Pmi - tanto in forma singola che in forma associata - in materia di cooperazione industriale e commerciale, iniziative promozionali e fieristiche, servizi specialistici finalizzati a favorire l'export di prodotti e servizi regionali su mercati esteri.

I progetti devono avere un valore minimo di 50mila euro, se presentati dalle imprese in forma singola, e di 100mila euro se in forma aggregata, e devono essere realizzati entro un anno dalla data di ammissione alla sovvenzione che sarà al massimo di 100mila euro per le imprese in forma singola e 250mila in caso di progetti presentati in forma associata. Il secondo bando, denominato "Prospex", è destinato a imprese (inclusi i liberi professionisti) che non hanno ancora una expertise consolidata in tema di internazionalizzazione e che quindi hanno la necessità di acquistare all'esterno servizi specialistici per avventurarsi su mercati esteri. (Segue)