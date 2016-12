Zaia: approvato bilancio 2017, è storico inaugura nuovo corso

Venezia, 22 dic. (askanews) - "E' un bilancio storico che inaugura un nuovo corso per almeno due motivi: dopo tanti anni torna ad essere approvato entro Natale, senza il ricorso all'esercizio provvisorio, e sarà ricordato come quello che ha dato il via al referendum per l'autonomia del Veneto e dei Veneti".

Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta l'approvazione del bilancio di previsione 2017, avvenuta nella notte a Palazzo Ferro Fini.

"Nel segno dell'efficienza e della celerità- aggiunge Zaia - si è trattato comunque di un lavoro approfondito, attraverso il quale sono state date risposte a tutte le necessità che era possibile esaudire, con novità rivolte al mondo dell'economia, della scuola e della formazione professionale, dei trasporti, dell'ambiente del welfare in generale, del sostegno alle scuole paritarie, dell'innovazione".

