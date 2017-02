Vulpiani: a Ostia calo attività commerciali per avvento legalità

Roma, 1 feb. (askanews) - "A Ostia c'è un calo delle attività commerciale non per la crisi economica ma per l'avvento della legalità, che impone che certe regole vengano rispettate". Lo ha detto il prefetto Domenico Vulpiani, commissario straordinario del X Municipio di Ostia, nel corso dell'audizione in Commissione antimafia. "Il lavoro sul settore del commercio procederà molto meglio con l'arrivo, d'accordo con la sindaca Raggi, di un funzionario, un segretario generale del ministero dell'Interno, molto esperto in queste situazioni", ha aggiunto Vulpiani.