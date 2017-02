Viticoltura, Regione Veneto adotta criteri anti-concentrazione

Venezia, 1 feb. (askanews) - La Giunta regionale del Veneto ha approvato i criteri di priorità per autorizzare nuove superfici vitate per il 2017. Ne dà notizia l'assessore all'Agricoltura Giuseppe Pan, autore del provvedimento che dovrà regolare i nuovi impianti di vite da vino, ora trasmesso al Ministero per le politiche agricole.

"Rispetto allo scorso anno, quando il sistema adottato ha consentito di soddisfare appena il 2,5% delle superfici richieste, cioè 250 metri quadrati per ogni ettaro richiesto dai viticoltori veneti - spiega l'assessore Pan - il Veneto, in accordo con le organizzazioni professionali del settore, ha comunicato al Ministero per le politiche agricole che quest'anno applicherà un limite massimo per domanda, pari alla media delle superfici richieste, qualora le richieste ammissibili superino di tre volte la superficie disponibile".

