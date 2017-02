Viterbo, Sabatini: canile Bagnaia, Regione smaschera Comune

Roma, 1 feb. (askanews) - "La Regione Lazio smaschera il Comune di Viterbo sul canile di Bagnaia: adesso basta prendere in giro i cittadini, non si gioca più. Grazie ad una mia interrogazione è emerso come l'amministrazione comunale di Viterbo non abbia presentato agli uffici regionali alcun atto utile a superare i vincoli urbanistici e idrogeologici che insistono sulla struttura e ne impediscono la messa a norma". Così il consigliere regionale del Lazio, Daniele Sabatini. "Le rassicurazioni diffuse a mezzo stampa in questi giorni per far credere che si stesse lavorando per superare i vincoli sono solo chiacchiere - aggiunge - la verità è che il Comune di Viterbo ha tentato di scaricare sue competenze e responsabilità sulla Regione Lazio, illudendo gli operatori del canile, che con impegno a passione svolgono la propria attività, e gli stessi cittadini. Tutto un bluff ma ora non ci sono più alibi: la Giunta comunale si metta seriamente al lavoro per garantire la puntuale verifica dei vincoli oppure dica chiaramente che non intendono salvare la struttura e se ne assuma la responsabilità".