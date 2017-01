Violenza donne, Regione Lazio: no chiusura delle case rifugio

Roma, 18 gen. (askanews) - "La Regione Lazio è impegnata a scongiurare la chiusura delle tre case rifugio per donne vittime di violenza della Città metropolitana di Roma Capitale, esperienze d'eccellenza del nostro territorio. Vogliamo garantire la continuità dei servizi offerti e la possibilità di procedere agli affidamenti per la gestione, dato che la proroga per quelli in essere scade il 28 febbraio". A dichiararlo in una nota l'Assessore regionale alle Politiche sociali, sicurezza e sport, Rita Visini, e la Presidente delegata della Cabina di regia regionale sulla violenza contro le donne, Cecilia D'Elia. "Superata l'emergenza, lavoreremo con questi e gli altri centri antiviolenza del territorio per rinnovare e rendere omogeneo il sistema regionale a sostegno delle donne che hanno subito violenza".