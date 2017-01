Vigili Fuoco, Serracchiani: con Munaro proseguiremo buon lavoro

Trieste, 18 gen. (askanews) - "Un bentornato all'ingegner Loris Munaro, che già aveva fatto un ottimo lavoro al comando provinciale di Trieste e con il quale da oggi sono sicura proseguiremo a livello regionale l'ottima collaborazione tra il Friuli Venezia Giulia e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco". E' il messaggio inviato dalla presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani a Loris Munaro, il quale ha assunto, da lunedì, la guida del Comando regionale del Friuli Venezia Giulia.

"I Vigili del Fuoco sono da sempre il corpo più amato dai cittadini, e in questa regione - ha aggiunto Serracchiani - il vincolo si è particolarmente stretto in molte prove durante gli anni, anche attraverso il rapporto operativo instaurato con la Protezione civile regionale. Sono compiaciuta che il vertice dei Vigili del Fuoco in Friuli Venezia Giulia sia stato affidato a una figura che già conosce il territorio nel senso più ampio, avendo fatto esperienza dal Veneto alle operazioni nei Balcani per conto dell'ONU".