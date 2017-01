Vicesindaco Roma: giunta capitolina completa, ora lavoriamo

Roma, 14 gen. (askanews) - "La giunta di Roma per adesso è completa, in futuro vedremo se è possibile migliorare: ora lavoriamo per risolvere i tanti problemi della città". Lo ha detto il vicesindaco della capitale Luca Bergamo, a Si può fare su Radio 24, secondo cui i problemi nella gestione della giunta Raggi sarebbero imputabili sia a "errori dovuti in parte ad inesperienza" sia a "interessi ostili".

Sul tema dei rifiuti e sull'annuncio di fare raccolta porta a porta ha spiegato: "sono molto contento come cittadino. Come assessore alla cultura altrettanto: perché questa decisione comporta una trasformazione del senso di responsabilità del cittadino. Contento anche come vicesindaco: perché è una trasformazione necessaria. In alcune zone fuori dal centro si possono creare zone ecologiche per integrare il modello del porta a porta". Ma i romani sono pronti? "Non eravamo pronti nemmeno a metterci il casco per andare sui motorini quando ce lo hanno imposto, ma ci siamo riusciti".

(Segue)