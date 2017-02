Vertenza Sky, regione Lazio: incontro con i sindacati

Roma, 10 feb. (askanews) - "Si è svolto questa mattina un incontro tra la Giunta Regionale, rappresentata dal vicepresidente Massimiliano Smeriglio, dagli assessori al Lavoro, Lucia Valente e alle Sviluppo Economico, Guido Fabiani e i sindacati, relativamente alla situazione della sede Sky di Roma. La Regione Lazio ha espresso preoccupazione per il rischio di perdere un asset di straordinaria importanza nel settore dell'informazione, dell'audiovisivo, con un grave impatto sulla città di Roma che si estenderebbe anche all'indotto". Così in una nota la regione Lazio. "La Regione, oltre a mettere in campo tutte le sinergie con le istituzioni interessate, conferma l'impegno di svolgere un ruolo attivo e convocare già nei prossimi giorni l'azienda sul piano annunciato per illustrare le opportunità e le azioni concrete che la Regione è in grado di mettere in campo nello specifico ambito di pertinenza".