Veneto, Zaia: le priorità per i nostri sottosegretari

Venezia, 30 dic. (askanews) - "Io auguro buon lavoro ai sottosegretari e dico che per me la partita fondamentale è che si riesca a risolvere la partita della Pedemontana per cui siamo in grado di trovare una soluzione e dall'altro voglio ricordare il tema dell'autonomia". "L'autonomia - ha proseguito Zaia - è cruciale. Il referendum non cambia la vita ai veneti ma è vero che la casa si costruisce dalle fondamenta e, se la casa si chiama autonomia, le fondamenta sono il referendum". "E' impossibile, infatti, tecnicamente e giuridicamente, ottenere l'autonomia di Trento e Bolzano se prima non si è fatta una consultazione referendaria - ha proseguito il governatore veneto -. Siccome noi pensiamo che non siano gli atti violenti quelli che ci portano all'autonomia ma siano quelli gandhiani, il referendum è un atto gandhiano".