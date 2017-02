Veneto, Lanzarin: Poste rivedano consegne a giorni alterne

"Mantenere uffici in zone rurali e montane"

Venezia, 23 feb. (askanews) - "In Veneto non siamo più disponibili a tollerare i disservizi causati dalle novità introdotte dalla riorganizzazione in atto: dalla consegna postale a giorni alterni alla riduzione degli sportelli nelle zone montane e rurali".

L'assessore regionale al sociale Manuela Lanzarin, commenta così l'incontro di ieri a Roma convocato dal ministro per le regioni Enrico Costa con l'amministratore delegato di Poste Italiane Francesco Caio, le Regioni, Anci e Uncem "Entro quindici giorni convocherò il tavolo regionale di coordinamento sui servizi postali - assicura Lorenzin - per fare il punto, insieme alle autonomie locali, sulla situazione dei servizi postali nel nostro territorio e formulare gli impegni irrinunciabili che il Veneto pone a Poste Italiane spa. Entro un mese Poste Italiane dovrà presentare alla Conferenza Unificata Stato-Regioni un piano completo dei servizi che l'azienda intende garantire ai territori".