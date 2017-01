Veneto, Ciambetti: parte macchina per autonomia del Veneto

Venezia, 17 gen. (askanews) - "La firma di questo accordo dà il via alle procedure per lo svolgimento del Referendum per l'autonomia del Veneto: la macchina si è messa in moto per dare la possibilità ai Veneti di decidere nella massima trasparenza il destino della nostra terra". Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, scende nel dettaglio operativo dopo la firma con Luca Zaia a palazzo Balbi dell'accordo tra Giunta e Consiglio regionale per la sinergia e collaborazione per lo svolgimento delle operazioni di voto, raccolta e diffusione dati del Referendum sull'Autonomia. "L'accordo di collaborazione - spiega ancora Ciambetti - riguarda aspetti tecnici relativi alla gestione del Referendum per la parte informatica, quindi acquisizione e gestione dei dati relativi alle operazioni ai seggi e agli scrutini, pubblicizzazione e diffusione in tempo reale della partecipazione dei cittadini al voto e dell'esito del referendum".