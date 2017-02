Veneto, Bottacin: da Arpav apporto fondamentale

Venezia, 17 feb. (askanews) - Circa 7000 sopralluoghi per attività di monitoraggio ambientale, con 33 mila campionamenti e misurazioni; 3 mila impianti e siti controllati; circa 800 sopralluoghi effettuati per emergenze ambientali di diversa matrice; 328 illeciti penali rilevati. Sono solo alcuni dei dati relativi all'attività di ARPAV, l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto, resi noti nel corso del Comitato di indirizzo che si è riunito a Palazzo Balbi a Venezia. Erano presenti gli assessori regionali alle politiche ambientali Gianpaolo Bottacin e alla politiche agricole Giuseppe Pan.

Il direttore generale Nicola Dell'Acqua, dopo aver illustrato l'attività 2016, ha parlato dei programmi per il 2017, anche per quanto riguarda il riassetto organizzativo dell'agenzia. Il Comitato ha poi preso in esame, esprimendo parere favorevole, il conto consuntivo 2015, il bilancio di previsione 2016 e quello per il 2017.