Vaticano, Zingaretti: sempre un'emozione incontrare il Papa

Roma, 12 gen. (askanews) - "Incontrare il Papa è sempre una grande emozione" ed "è diventata anche un'occasione per fare un bilancio" come persona e come presidente. Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in collegamento con Radio Vaticana in merito all'incontro avuto oggi con Papa Francesco. Il Pontefice questa mattina ha ricevuto in udienza il governatore del Lazio e il sindaco di Roma, Virginia Raggi. (segue)