Università Torino chiede aiuto a Regione su ricercatori precari

Torino, 31 gen. (askanews) - L'Università di Torino chiede alla Regione Piemonte di attivarsi per destinare risorse del Fondo Sociale Europeo a sostegno dell'Alta Formazione e Ricerca, per coloro che hanno acquisito negli anni un'alta professionalità nei Dipartimenti universitari. E' quanto viene affermato in una nota diffusa oggi.

"In un contesto di collaborazione strategica con l'Università- si legge - , le importanti risorse economiche a disposizione della Regione potrebbero essere destinate per l'attivazione di posizioni di Ricercatori a Tempo Determinato di tipo A (Rtda) favorendo così lo sviluppo e la competitività del territorio".

"Inoltre - si aggiunge - le risorse potrebbero essere impegnate per l'attivazione di almeno 20 posizioni di Tecnico della Ricerca per favorire così l'apertura al territorio dei progetti dei Centri Open Lab sui quali l'Università ha già investito diversi milioni di euro". L'Università di Torino, conclude la nota " ha a cuore questi temi e per questo ha già destinato per il triennio 2016/2018 12 milioni di euro per l'attivazione di 80 posizioni Rtda, delle quali 50 nell'anno in corso".