Tumori, D'Amelio: con prevenzione donne possono sconfiggerlo

Napoli, 25 gen. (askanews) - "La prevenzione della salute delle donne è una priorità per la nostra regione. Dobbiamo fare un lavoro molto serio in questo ambito, soprattutto per i tumori femminili che, se individuati in tempo possono essere sconfitti". Così la presidente del Consiglio regionale della Campania Rosa D'Amelio, a margine dell'incontro di medici e esponenti di associazioni di volontariato che operano nei territori di competenza dell'Asl Napoli 3, dopo un primo esperimento di indagini preventive svolte tra ottobre e novembre scorsi. Per D'Amelio fare campagne di prevenzione serve non solo ad "informare le persone, ma a mettere insieme quella straordinaria rete che abbiamo in tante aziende ospedaliere della Campania, che è la rete delle competenze, insieme con quella del volontariato". "L'iniziativa di oggi è importante perché va in questa direzione e - ha insistito - come Regione e Consiglio dobbiamo far diventare lo screening sempre più capillare". L'impegno è quello di coinvolgere anche le componenti della Consulta regionale femminile e che si investano "molte risorse".