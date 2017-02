Trasporti, Delrio: il Lazio ha svoltato su ferro e su gomma

Genazzano, 7 feb. (askanews) - "Il Lazio ha svoltato, lo confermo, sia sul trasporto su ferro che sul trasporto su gomma. Complimenti dunque alla Regione e a Cotral che così dicono a tutto il Paese che ce la possiamo fare. Oggi ho sentito l'orgoglio di una azienda pubblica e per un emiliano come me questa è musica per le orecchie". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, a margine della presentazione dei nuovi mezzi Cotral, a Genazzano. "C'è un segreto che è avere in testa i bisogni dei cittadini, la centralita dell'utente. E' una azienda finalmente sana che investe, che usa i soldi pubbici, che anche lo Stato fornisce in maniera adeguata, per dare più servizi ai cittadini", ha aggiunto.