Tpl, ok da Conferenza Unificata a riparto fondo da 5 miliardi

Roma, 19 gen. (askanews) - Il Governo, le Regioni e i Comuni hanno raggiunto un'intesa in Conferenza Unificata per il riparto del fondo da 5 miliardi di euro che servirà a coprire le spese del 2016 effettuate per alimentare il trasporto pubblico locale. A renderlo noto è stato il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, uscendo dalla riunione al ministero per gli Affari Regionali.

Decaro da una parte ha espresso "soddisfazione" per l'intesa raggiunta, dall'altra ha però "auspicato una modifica dei meccanismi che alimentano il fondo, che va stabilizzato e che non va più legato al gettito delle accise sui carburanti. Oggi - ha spiegato - c'è il paradosso che ci vede impegnati a spostare gli utenti verso il trasporto pubblico: in questo modo però i cittadini utilizzano meno le auto, si consuma meno carburante e scende quindi il gettito delle accise sui carburanti. È evidente che questo meccanismo debba essere modificato".