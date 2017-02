Toti: Bene Zingaretti su bando S. Camillo, diritti vanno garantiti

Roma, 23 feb. (askanews) - Il presidente della Liguria Toti, alla domanda della giornalista di Agorà se il presidente Zingaretti avesse fatto più o meno bene ad indire il bando per ginecologi non obiettori ha risposto: "Se c'era bisogno di medici che intervenissero secondo una normativa dello Stato che è la 194 e non ne aveva, ha fatto certamente bene. Le leggi vanno assolutamente rispettate e i diritti dei cittadini quelli sanciti dalle leggi devono essere diritti effettivi e troppo spesso non lo sono, quindi i diritti sanciti dalla 194 per le donne del nostro paese devono essere garantiti dal sistema sanitario nazionale, non vi è dubbio".