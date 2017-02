Toscana, un milione di euro mobilità all'estero degli studenti

Firenze, 2 feb. (askanews) - Un milione di euro per la mobilità all'estero degli studenti, con il contributo anche della Regione Toscana. Sono già oltre trecento le domande di integrazione alla borsa di studio arrivate dagli universitari dei tre atenei toscani per l'anno accademico 2016-17: 103 da Firenze, 131 a Siena e 89 a Pisa. Ma il bando è ancora aperto - intitolato quest'anno a Lucrezia Borghi, Valentina Gallo e Elena Maestrini, le tre studentesse toscane vittime nel 2016 in un incidente stradale in Spagna durante appunto un soggiorno Erasmus - ed entro l'estate il numero delle richieste è destinato pertanto a crescere.

Il commento della vicepresidente Monica Barni: "è importante fornire un sostegno economico a chi va all'estero a studiare per fare in modo che anche i meno abbienti possano permetterselo. Quando i giovani tornano dall'esperienza Erasmus sono cambiati e hanno una maggiore coscienza europea. Anche di questo adesso abbiamo assolutamente bisogno".