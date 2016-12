Toscana, sicurezza stradale: nuovo bando da 3,5 milioni

Roma, 31 dic. (askanews) - Nuovo bando da 3,5 milioni di euro per aumentare la sicurezza stradale in Toscana. Come annunciato, la Giunta regionale ha deliberato entro la fine del 2016 un nuovo contributo straordinario per il cofinanziamento di interventi destinati a rendere più sicura la viabilità in Toscana.

Il bando è aperto a Comuni, Province e Città metropolitana, che avranno tempo fino alle ore 12 del prossimo 16 febbraio per presentare le domande di partecipazione e proporre i progetti per i quali chiedono il co-finanziamento.

"La Regione Toscana - spiega l'assessore alle Infrastrutture Vincenzo Ceccarelli - sta tenendo fede all'impegno assunto di adottare tutte le misure possibili per limitare al massimo gli incidenti stradali, ridurre le vittime e i feriti sulle strade. I dati raccolti dal Sirss, il ssitema regionale di monitoraggio ci dicono che la via intrapresa sulle strade regionali è quella giusta, ma sono ancora tanti i punti critici, soprattutto della viabilità comunale e provinciale, sui quali sarebbe necessario intervenire. Per questo, nonostante le ristrettezze delle risorse disponibili, siamo di nuovo al fianco dei sindaci e dei presidenti di Provincia impegnati per contribuire a migliorare il sistema viario della Toscana rendendolo più sicuro".

(Segue)