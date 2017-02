Toscana, sempre più turisti scelgono come meta Tavarnelle

Firenze, 2 feb. (askanews) - Tavarnelle, piccolo comune toscano, continua ad essere una delle destinazioni del Chianti più toccate dai viaggiatori italiani e stranieri. I dati diffusi dall'amministrazione comunale rilevano percentuali in aumento rispetto all'andamento dei flussi turistici, alla media di permanenza e alla spesa media pro capite nel territorio. Cresce di 6 punti percentuali il numero complessivo degli arrivi di visitatori stranieri che hanno soggiornato nel comune toscano per un totale di oltre 140mila visitatori. La prevalenza è costituita da turisti del nord Europa tra cui olandesi, belgi e tedeschi. I visitatori, sempre più lontani dalla vacanza mordi e fuggi, scelgono di dedicare alla conoscenza e alla esplorazione di Tavarnelle e delle sue risorse quasi una settimana, esattamente tra i 5 e i 6 giorni.

"La crescita dei flussi turistici - dichiara il vicesindaco Davide Venturini - supera la media della città metropolitana, il dato emerge dal raffronto tra gli arrivi nella città metropolitana saliti di un 2,3 per cento e quelli di Tavarnelle dove si registra un 6,6 per cento in più". Anche la spesa pro capite giornaliera è superiore alla media regionale. Nel Chianti la quota è equivalente a 117,90 euro, in Toscana a 111,00 euro".