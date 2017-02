Toscana, Rossi: inceneritore Livorno? tema è la differenziata

Firenze, 10 feb. (askanews) - "Io credo che sarebbe interessante che i sindaci tutti, non solo a Livorno, si annunciasse che si è raggiunto il 70% di raccolta differenziata. Andiamo troppo piano, e siamo molto lontani da questo". Lo ha detto il presidente della Toscana, Enrico Rossi, commentando la decisione del sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, di far chiudere entro il 2021 l'inceneritore di Livorno "Ho preso atto, faremo una programmazione regionale -ha aggiunto Rossi- ci stiamo lavorando, da quando le competenze che noi avevamo attribuito alle aggregazioni delle Province sono passate di nuovo alla Regione. Dobbiamo trovare una soluzione, quindi, adeguata per l'immediato e per il futuro".