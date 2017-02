Toscana, Rossi: buona soluzione per Arezzo Oro e Arezzo Fiere

Firenze, 6 feb. (askanews) - "Alla fine si è trovata una buona soluzione: Arezzo Oro ed Arezzo Fiere sarà gestita dalla società che già gestisce le fiere dell'oro di Rimini e di Verona". Lo ha detto il presidente della Toscana, Enrico Rossi, commentando l'accordo per il polo fieristico di Arezzo. "Poi abbiamo stabilito che nell'arco di due anni si studieranno le condizioni per cui si renda possibile l'ingresso di Arezzo Fiere dentro questa compagine societaria piu' ampia -ha aggiunto Rossi- è un lavoro che ha fatto principalmente la Camera di Commercio, su cui noi ci siamo inseriti successivamente. Credo che la stipula di questo protocollo consenta al distretto orafo di Arezzo, alla città di Arezzo, e alla Toscana, di avere un futuro garantito e soprattutto di svolgere come merita l'oro di Arezzo un ruolo da protagonista all'interno delle manifestazioni fieristiche che si fanno in Italia".