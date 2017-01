Toscana, Remaschi: aprire nuova stagione per politiche montagna

Firenze , 18 gen. (askanews) - "Necessario e importante aprire una nuova stagione per le politiche della montagna. A distanza di dieci anni dalla precedente, ritengo opportuno organizzare una nuovo conferenza regionale, da tenersi entro giugno di quest'anno, per dare il via a un nuovo percorso, da preparare e condividere con Anci".

Lo ha detto oggi l'assessore a agricoltura e foreste Marco Remaschi a conclusione della riunione in piazza Duomo, sede della presidenza regionale, della Consulta della montagna che ha visto la partecipazione di numerosi comuni montani, oltre a Oreste Giurlani per l'Anci.

"Rispetto al 2007, quando si tenne la precedente conferenza regionale - ha proseguito l'assessore regionale - la situazione è molto cambiata, soprattutto dal punto di vista delle risorse disponibili. Quella è una stagione conclusa".