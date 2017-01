Toscana, lavori bacino Arno daranno sicurezza a centro Firenze

Arezzo, 4 gen. (askanews) - Gli interventi strategici che si stanno completando in Val di Chiana e in Valdarno "metteranno in in sicurezza anche il centro di Firenze". Lo ha spiegato l'assessore all'Ambiente della Regione Toscana, Federica Fratoni, durante il sopralluogo che con l'assessore Vincenzo Ceccarelli e il presidente Enrico rossi si è tenuto questa mattina lungo il bacino dell'Arno.

"E' un complesso di opere che si sviluppa lungo gran parte del percorso dell'Arno -ha detto Fratoni- quindi c'è un impegno a monte che si ripercuote a valle. Fra l'altro proseguono i lavori di Pizziconi, la prima delle quattro casse di espansione di Figline che sta giungendo al suo completamento. E' un sistema importante che dovrebbe mettere in sicurezza anhce il centro di Firenze, di tutta l'asta fluviale e tutti i centri abitati che vi insistono", ha concluso Fratoni.