Toscana, istituito tavolo permanente del sistema moda

Firenze, 17 feb. (askanews) - Un tavolo permanente del sistema moda toscana, intersettoriale e integrato, per individuare gli ambiti di intervento adeguati alle mutate esigenze del settore, per tutelare le filiere produttive e per costruire programmi che orientino il sistema formativo verso le richieste del mercato.

La sua costituzione è stata deliberata dalla Giunta regionale, con la funzione di coordinamento affidata al presidente Enrico Rossi e all'assessore alle attività produttive Stefano Ciuoffo. Gli altri componenti del tavolo saranno le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, espressione delle filiere produttive manifatturiere del settore moda e componenti del tavolo regionale di concertazione, oltre al presidente del comitato di indirizzo del distretto tecnologico moda.

Il focus del tavolo permanente punterà come ambiti generali di attività sui filoni dell'innovazione e competitività, della formazione e lavoro, e della promozione economica ed export.