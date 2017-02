Toscana, in Mugello cresce l'economia ma cala la popolazione

Firenze, 9 feb. (askanews) - Luci e ombre, con un cauto ottimismo. Lo si rileva dalla lettura della "Relazione statistica 2016" che fotografa la situazione mugellana nel 2015 fornendo un'analisi dei principali dati (gli ultimi disponibili) sugli aspetti demografici, sociali ed economici. Come mostra la relazione elaborata dall'Ufficio Statistica dell'Unione dei Comuni, per il Mugello il 2015 ha rappresentato un anno in chiaroscuro, con dati positivi dell'economia ma il proseguimento del declino demografico. Per l'economia infatti è stato un anno apprezzabile per la produzione, dopo un 2014 che aveva già presentato un dato positivo: e due anni consecutivi di, seppur modesta, crescita non si registravano da tempo. La manifattura ed i servizi tengono per il positivo andamento delle esportazioni e alla buona performance del comparto turistico. Anche l'agricoltura segna una crescita lusinghiera. E per la prima volta il settore delle costruzioni non presenta il segno -, con una prima ripresa nella crescita del valore aggiunto dopo anni di drammatica recessione.