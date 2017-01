Toscana, Ceccarelli: Tirrenica strategica ma correggere progetto

Firenze, 18 gen. (askanews) - Il progetto della Tirrenica "nel suo complesso è molto simile a quello presentato da Anas all'inizio degli anni 2000 per la riqualificazione dell'Aurelia. Tuttavia siamo consapevoli delle criticità che permangono". Lo ha detto Vincenzo Ceccarelli, assessore alle infrastrutture della Regione toscana. "Già nel 2013 la Regione Toscana -ha aggiunto Ceccarelli- approvando questo tracciato, aveva dato delle indicazioni per superare i problemi segnalati, ma ancora oggi il progetto presentato da SAT, per quanto abbia fatto passi avanti, non è soddisfacente. Stiamo lavorando perché il territorio abbia le risposte attese".

"Il rappresentante della Regione Toscana che lunedì siederà all'apertura della Conferenza dei servizi - ha concluso Ceccarelli - avrà mandato di ribadire la strategicità dell'opera, ma anche di chiedere interventi per sciogliere i nodi ancora irrisolti, perchè la Regione ha trasmesso al Ministero tutti i pareri presentati dai Comuni e vogliamo che ci vengano proposte delle soluzioni, rispettando quanto più possibile le indicazioni del territorio".